Juve, Losapio: “I prestiti più valorizzati dei giocatori di proprietà”

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio si è focalizzato sul rendimento dei giocatori in prestito alla Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “(…)Renato Veiga, anche lui in prestito secco, senza possibilità di confermarlo automaticamente dal Chelsea. L’idea sarebbe quella di investire per Hancko, ma le prime prestazioni sono davvero da conferma immediata. Anche perché, come piace a Motta, può essere utilizzato in diverse posizioni: da terzino, da difensore centrale, da mediano davanti alla difesa. È quasi incredibile pensare che Thiago Motta riesca a valorizzare più i giocatori non di proprietà che gli altri, forse perché costretti a dimostrare di potere essere da Juventus”.

Losapio: “Kolo Muani da riscattare. Conceicao non può tornare al Porto”

Il giornalista ha anche detto: "Il diagonale di Francisco Conceicao toglie davvero un sacco di pressione a Thiago Motta, soprattutto se dovesse arrivare una continuità di rendimento con il PSV Eindhoven: gli ottavi di Champions regalerebbero 11 milioni di euro, arrivare in Champions un'altra volta almeno una quarantina, sperando di arrivare al ventiquattresimo posto come quest'anno che ha significato circa 67 milioni di premi. Però si apre un altro interrogativo nel futuro. Kolo Muani è da riscattare, vale 55 milioni di euro e la partecipazione al Mondiale per Club potrebbe essere investito per prenderlo. Conceicao vale 30 milioni di clausola risolutoria che si accenderà nell'estate del 2025, ma al Porto non può rimanere dopo quello che è successo nella scorsa, con il licenziamento di suo padre Sergio da parte di Villas Boas, nuovo presidente".