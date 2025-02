Juventus, il futuro di Kolo Muani: arriva la decisione del PSG

La Juventus sta ragionando di presente e di futuro. E ovviamente, in tutto questo, non mancano le possibili sorprese

Calciomercato Juventus, occhio a Kolo Muani

La Juventus batte l’Inter e gode alla grandissima. Simone Inzaghi – fatto passare come il nuovo Guardiola da certa stampa – se l’è vista incartare completamente da Thiago Motta che prima ha fatto sfogare i nerazzurri per poi colpirli come non mai. Aggianciata la Lazio al quarto posto e tolti parecchi sogni di gloria alla stessa Inter che avrebbe potuto raggiungere e superare il Napoli in vetta. Eccolo, il capolavoro della Juventus che deve molto anche a quanto fatto a gennaio. La giocata di Kolo Muani sta lì a dimostrarlo. E’ stato un colpo clamoroso, fantastico. Che sta portando i suoi frutti. Ed è in questo senso che in casa Juve sono tutti molto interessati a ciò che potrebbe succedere da qui in avanti rispetto al futuro del calciatore. Che sarà oppure no alla Juventus? Noi abbiamo indagato. Scoprendo qualcosa di molto chiaro.

Secondo quelle che sono le indiscrezioni esclusive di Juvenews.eu, Giuntoli sarebbe intenzionato a proporre al PSG un nuovo prestito. Avete capito bene. Ma il colpo di scena sarebbe rappresentato dal fatto che i Parigini, a differenza di quello che s’è detto per mesi, sarebbero in realtà propensi a dire sì per mille motivi, che non stiamo qui a spiegare. Ma allo stesso tempo, avrebbero in mente una richiesta molto chiara da fare alla Juventus. Ossia ci sarebbe la volontà di inserire all’interno del nuovo accordo, anche l’obbligo di riscatto del calciatore. Per una somma intorno ai 40-50 milioni di euro. Non male per uno che venne pagato quasi 90 milioni di euro neanche troppo tempo fa e che sta dimostrando tutto il suo valore in termini realizzativi e non solo. Il PSG, in tal senso, sarebbe dunque aperto a valutare questa opzione. Una grande notizia per tutti. Tifosi e non solo. Thiago Motta sta infatti dimostrando che con i calciatori giusti, può fare bene. Anzi, benissimo. E sempre parlando di Juve, occhio: a quanto pare, infatti, Giuntoli avrebbe preso un’altra decisione molto pesante <<<