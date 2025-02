Juve, Losapio: "Douglas Luiz ha rifiutato tutte le proposte tranne..."

Losapio ha parlato del centrocampista della Juve, Douglas Luiz, il quale avrebbe rifiutato ogni proposta di trasferimento con un eccezione

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz. Ecco un estratto delle sue parole: “Douglas Luiz ha rifiutato qualsiasi prospetto di proposta che non fossero le due squadre di Manchester. Il City doveva sostituire Rodri, ma ha deciso di puntare su altri profili – cioè quello di Nico Gonzalez – mentre lo United non ha fatto granché sul mercato, in attesa di vedere come finirà una stagione tribolata. Lo stesso Douglas sta benissimo a Torino e non vuole andarsene. Figuriamoci se dovesse trovare una maglia da titolare con continuità”.

Losapio: “Con un offerta importante sarebbe stato ceduto senza rimpianti”

Inoltre, il giornalista ha proseguito: "Serata fondamentale per il futuro di Douglas Luiz alla Juventus. Perché l'inizio è andato davvero a rilento, finendo nelle retrovie delle gerarchie di Thiago Motta senza avere un vero motivo. Dopo avere fatto benissimo all'Aston Villa, trascinandolo alla Champions League, in bianconero non è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità. Tanto da finire sul mercato a gennaio: se fosse arrivata un'offerta importante – diciamo al minimo per non fare minusvalenza rispetto ai 51,5 milioni spesi – ecco che sarebbe stata accettata senza troppi rimpianti, per finanziare la campagna acquisti".