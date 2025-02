Mercato Juve, futuro incerto per Cambiaso, Luiz e Vlahovic

Nel prossimo mercato, la Juve dovrà riflettere sul futuro di Cambiaso, Vlahovic e Douglas Luiz, indipendentemente dal rendimento sul camp

di Flavio Zane

Se il mercato invernale è stato tra i più anomali e rivoluzionari della storia del calcio italiano, un ampia fetta di merito va attribuita alla Juventus. Il club bianconero, tra uscite, ma specialmente entrate, ha mosso diversi giocatori e, soprattutto milioni, operando molto al di sopra delle previsioni di inizio stagione e, a un punto tale, da escludere Alberto Costa, il primo arrivato in ordine di tempo nella sessione di rafforzamento di gennaio, dalla propria lista Champions. Scelta che, tra i vari aspetti, troverebbe ragione da un altra operazione “mancata” di mercato, quella di Andrea Cambiaso al Manchester City. Infatti, i due giocatori occuperebbero la stessa mattonella in campo, seppur il giocatore italiano, quantomeno per esperienza, ha dimostrato eccellentemente di disimpegnarsi anche in altre zolle dello stesso. Per quest’ultimo però, la data di scadenza alla Juve potrebbe essere solo stata spostata di sei mesi.

Cambiso, Vlahovic e Douglas Luiz: futuro in bilico

Le esigenze del Manchester City e, in particolare, il Fair Play finanziario avrebbero rimandato la trattativa. La stessa potrebbe nuovamente riaprirsi a giugno sulla base di 80 milioni di euro. La cifra non spaventerebbe il club inglese, il quale, per disponibilità economiche, sembrerebbe ampiamente in grado di avvicinare. Il futuro di Cambiaso, da tempo alle prese con noie alla caviglia che da un po’ lo limiterebbero, non sarebbe l’unico ad essere incerto.

Il calciatore italiano capeggerebbe un trio di giocatori sotto la lente di ingrandimento. Infatti, per Dusan Vlahovic e Douglas Luiz nulla sarebbe scontato: dall’impiego in questa seconda fetta di stagione, alla loro posizione. Di sicuro, entrambi partirebbe attualmente nelle retrovie delle gerarchie di mister Thiago Motta. Inoltre, a complicare lo status dell’attaccante ci sarebbe una situazione contrattuale verso la scadenza e che pare da tempo congelata. La stessa che motiverebbe più gli estimatori che la Juventus a muoversi per trattenerli. Leggi anche le parole di Tomori sull’interesse della Juventus <<<