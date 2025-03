Juve, da Vlahovic a Kolo Muani: il report sui bianconeri in Nazionale

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un report con le prestazioni dei bianconeri in Nazionale nella giornata di giovedì 20 marzo : “Molto fitto e ricco il programma di ieri, giovedì 20 marzo 2025, che ha visto impegnati tanti giocatori della Juventus con le rispettive nazionali – a partire dalla vittoria della Turchia di Kenan Yildiz; titolare nella squadra allenata dal ct Vincenzo Montella, che è riuscita a imporsi per 3-1 contro l’Ungheria (con il numero 10 bianconero rimasto in campo per tutti i 90 minuti). Partita completa anche per Dusan Vlahovic con la Serbia, che pareggia in rimonta nella sfida in trasferta contro l’Austria; stesso risultato raccolto dall’Olanda di Teun Koopmeiners – entrato a gara in corso nel match pareggiato 2-2 contro la Spagna”.

"Sconfitta invece per la Francia di Randal Kolo Muani; partito titolare al fianco di Kylian Mbappé nel 4-3-1-2 dei transalpini, battuti per 2-0 dalla Croazia. In campo dal primo minuto al centro della difesa anche Renato Veiga, nella sfida persa per 1-0 dal Portogallo in Danimarca. Ko pesante anche per gli Stati Uniti di Timothy Weah e Weston McKennie – beffati in semifinale di Concacaf Nations League dal gol subito al 94' realizzato da Cecilio Waterman che costringe la nazionale a stelle e strisce a subire la sconfitta per 1-0 al SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles. Infine, il derby bianconero in Under 21 tra Samuel Mbangula e Jonas Rouhi nel match tra Belgio e Svezia U21 è terminato con la vittoria per 2-1 della squadra fiamminga".