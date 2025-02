Juve, Losapio: “Cambiaso rimane il primo obiettivo di Guardiola”

Andrea Losapio ha parlato dell'esterno della Juve, Andrea Cambiaso: per il giornalista, il calciatore rimarrebbe nel mirino di Pep Guardiola

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso, e dell’interesse di Pep Guardiola e del Manchester City per lui. Ecco le sue parole: “Andrea Cambiaso è ancora il primo obiettivo per il Manchester City di Josep Guardiola. Allora perché non c’è stato l’accordo già da questa sessione di mercato? Per dare questa risposta bisogna analizzare più discorsi che sono intervenuti insieme. I primi contatti fra City e Juventus sono datati a inizio gennaio. I bianconeri hanno escluso assolutamente una cessione a titolo definitivo, considerando l’esterno come incedibile. Qualche giorno dopo c’è stato un nuovo tentativo, ma ancora una volta Cambiaso era stato escluso dal mercato. Questa posizione è andata avanti fino a metà gennaio, quando c’è stata la prima apertura con una richiesta per una cifra fra i 70 e gli 80 milioni di euro”.

Losapio: “Il City non ha puntato Cambiaso per il fair play finanziario”

Il giornalista ha proseguito: "A questo punto però il Manchester City aveva praticamente chiuso per tre giocatori, comunque utili per la squadra. Marmoush pagato 75 milioni – all'inizio era stato valutato 50 – poi Khusanov per 40 milioni e Vitor Reis per 37. Già 152 milioni e la necessità di prendere comunque un sostituto di Rodri, l'assenza più pesante di questo periodo per gli skyblues. Per questo è arrivato Nico Gonzalez per 60 milioni di euro. Era impossibile quindi, per una questione inerente il fair play finanziario, puntare anche a Cambiaso in questa sessione di mercato.La situazione si aggiornerà comunque a giugno, quando la Juventus dovrà dare una risposta definitiva".