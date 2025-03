Juve, Losapio: “A Firenze ridefinito il concetto di confusione”

Andrea Losapio ha parlato dell'ultima sconfitta in Serie A della Juve: per il giornalista, sarebbe stata manifestata una grande confusione

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio è ritornato sulla sconfitta della Juventus contro la Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole: “La sconfitta contro la Fiorentina ridefinisce un nuovo concetto di confusione. Perché quando sei sotto per due a zero, con una squadra ectoplasmatica e diversi problemi, ci sono due modi per reagire. Il primo è quello di cercare di dare una scossa, cambiando all’intervallo, inserendo un secondo attaccante che paghi ventitré milioni di euro lordi. Il secondo è rimanere come stai, rischiando ulteriormente l’imbarcata, perché sembra quasi vada tutto bene dopo avere preso quattro gol la settimana prima”.

Losapio: “Con la Fiorentina è stata notte fonda”

Il giornalista ha proseguito: "La strada scelta da Motta è stata la seconda, con il secondo gol che poi viene superato dalla storia per il terzo, di Gudmundsson. Notte fonda, partita finita dopo 53 minuti, il rischio di imbarcata diventa più concreto. C'è anche chi è passato dal 3-0 al 3-3 in pochi minuti, perché non riprovarci? Invece no. Dentro Alberto Costa, qualcuno sarà colpevole per averlo pagato 13 milioni pur non pronto, dentro Cambiaso, fino a due mesi fa incedibile con 70 milioni richiesti al City e ora in panchina fisso, fuori Kelly poco dopo, qualcuno sarà colpevole per averlo pagato (almeno) 17 milioni".