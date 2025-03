Fiorentina, Pradè: “Vittoria sulla Juve possibile svolta mentale”

Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato il successo della squadra viola nell'ultima partita di Serie A con la Juve

Intervenuto per i canali ufficiali del club, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato il successo della squadra viola sulla Juventus in Serie A. Ecco cosa ha detto: “La Fiorentina più bella di quest’anno. Questa parttia ci può dare la svolta mentale, per capire che siamo una squadra che può competere con tutti. Abbiamo passato un paio di mesi molto difficili anche perché la squadra non era al completo. Siamo stati bravissimi a restare uniti. Oggi era troppo importante, una giornata per Joe, contro una nostra rivale. E ci doveva dare questa soddisfazione, per la famiglia Barone, per il presidente e per i tifosi. Spero che questa gara ci dia compattezza a livello di ambiente esterno, in generale, che riporti un’empatia che per noi è troppo importante. Lo stadio per noi fa la differenza, non stiamo andando benissimo in trasferta ma spero che questo ricompatti tutto quanto”.

Pradè: “Fagioli giocatore che volevamo”

Inoltre, sull'acquisto proprio dalla Juventus di Nicolò Fagioli, il dirigente ha aggiunto: "Nic era il giocatore che volevamo ma non voglio parlare di un singolo, la squadra ha preparato benissimo la gara. Questo fa capire che non abbiamo un leader ma tutti quanti insieme in una stagione non fortunatissima abbiamo avuto una grande forza interna. Ora ci deve accompagnare fino alla fine".