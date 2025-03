Fiorentina-Juve, la moviola di Calvarese: “Promosso Fabbri”

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Michael Fabbri in Fiorentina-Juve

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Michael Fabbri in Fiorentina-Juve: “Michael Fabbri, alla quindicesima presenza stagionale in Serie A, viene designato per l’ennesima volta per un big match del campionato. L’arbitro della sezione di Ravenna dirige bene Fiorentina-Juventus, una partita senza particolari grattacapi nelle aree di rigore. Il match si rivela insidiosa solamente a livello disciplinare“.

Fiorentina-Juve, la moviola di Calvarese

"Il direttore di gara conclude la partita fischiando 22 falli – ha continuato –, tenendo una soglia tecnica bassa rispetto alla media della Serie A, ma corretta. Per il resto, un solo episodio da segnalare: pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo Kean segna un gol che viene però annullato per fuorigioco. Giusta la chiamata dell'assistente: l'attaccante italiano si trova dietro l'ultimo difensore bianconero nel momento in cui Gosens effettua il passaggio, l'arbitro fa proseguire il gioco e poi giustamente annulla la rete. Disciplinarmente invece Fabbri estrae 5 cartellini gialli nel complesso tutti corretti, e nelle fasi finali della partita deve anche fare i conti con gli animi tesi dei calciatori in campo. Prima delle scintille tra Dodo e Cambiaso, per le quali ci sta gestire con un richiamo a brutto muso per entrambi. È vero che i due si strattonano ma restano sempre nei limiti. Pochi minuti dopo, invece, a fare lo stesso sono Weah e Ranieri, i quali però vengono ammoniti".