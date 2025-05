Juve, Longari: “Conte exit strategy dall’esonero di Thiago Motta”

Gianluigi Longari ha parlato dell'allenatore Antonio Conte: per il giornalista sarebbe nei piani della Juventus dall'esonero di Thiago Motta

Nel suo editoriale su Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, in ottica Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “È un clima pazzesco, un entusiasmo disarmante per quanto coinvolgente, quello che sta accompagnando il Napoli al quarto Scudetto della sua storia. Un tricolore targato Antonio Conte, e dunque una gioia con la consapevolezza agrodolce di un addio che si potrebbe materializzare in maniera quasi contemporanea all’esplosione della passione di cui sopra. L’exit strategy parte da lontano, del resto, esattamente dal momento in cui la Juventus prese la decisione di esonerare a stagione in corso Thiago Motta per assegnare a Tudor la scalata al quarto posto. A prescindere dall’esito della stagione, già da marzo appariva chiaro che i bianconeri avrebbero voluto le mani libere in estate per intraprendere un nuovo corso, e che proprio Antonio Conte sarebbe stato il profilo ideale e preferito per provare a farlo”.

Longari: “Il difficile sarà sedersi al tavolo con De Laurentiis”

Il giornalista ha proseguito: “Ci siamo, ed ora arriverà il “difficile”: sedersi al tavolo con De Laurentiis e comprendere l’effettiva fattibilità di portare a termine questo disegno. In mezzo un dialogo diretto tra l’allenatore ed il Presidente dei partenopei per valutare se vi siano o meno le opportunità di rilanciare con un’altra stagione nella piazza che tra qualche ora è pronta ad eleggerlo come idolo incontrastato ed imperituro. Qualunque sia l’esito della vicenda. La sensazione è che almeno una delle due parti, la sua decisione l’abbia già presa da un po’”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro di Conte <<<