Calciomercato / Conte ribalta la Juventus: “7 big diranno addio”

Calciomercato Juve, Antonio Conte ribalta tutto?

Il calciomercato della Juventus subirà uno bello scossone. Su questo, davvero non ci piove. Il possibile approdo in bianconero di Antonio Conte potrebbe davvero stravolgere la rosa della Juve ed è di questo che vorremmo parlare in questo nostro articolo di approfondimento esclusivo. Quello che faremo oggi, è immaginare cosa potrebbe accadere rispetto alle cessioni, parlando dei calciatori che potrebbero dire addio semmai davvero dovesse arrivare (come sembra) Conte in panchina. Non perdiamo tempo e iniziamo subito. Qui sotto, trovate il link per aprire la gallery con tutti i nomi.

APRI LA GALLERY CON LE POTENZIALI CESSIONI DELLA JUVE CON CONTE IN PANCHINA <<<