Porrini: “Conte uomo giusto per far risorgere la Juventus”

Sergio Porrini ha parlato dell'allenatore Antonio Conte: per il tecnico, sarebbe l'uomo giusto per risollevare le sorti della Juventus

Intervistato a Radio Bianconera, Sergio Porrini ha parlato dell’attuale allenatore della Juventus, Igor Tudor, e della suggestione per il futuro rappresentata da Antonio Conte. Ecco le sue parole: “Igor rappresenta la persona giusta rispetto al momento che stava vivendo la squadra. Lui conosce bene il mondo bianconero, ha indossato quella maglia, riesce a scuotere l’ambiente. Serviva un tecnico di carattere dopo la gestione Motta. Thiago non si reso contro di dove fosse arrivato, sembrava spesso disconnesso dal contesto. Alla Juve conta solo vincere. Conte? Senza dubbio sarebbe l’uomo giusto, in grado di far risorgere questa squadra e anche la società che mi pare sia un po’ allo sbando”.

Porrini: “La mancata qualificazione in Champions sarebbe un flop”

Inoltre, sull’ultima partita di Serie A della Juventus contro il Venezia, il tecnico ha aggiunto: “Senza la qualificazione sarebbe un flop clamoroso. I bianconeri affrontano il Venezia, una squadra che deve vincere per poi sperare ancora di salvarsi. Detto questo, però, non c’è partita e la Juve se vuole in un certo modo salvare la stagione, deve assolutamente ottenere il pass per la Coppa più prestigiosa. A mio avviso tutto dipenderà dai giocatori, solo loro che che scendono in campo e determinano il risultato delle partite, come quella di domenica sera”. Leggi anche le parole di Mark Iuliano su Tudor e Conte <<<