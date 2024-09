Juve, Locatelli: "Motta personalità forte, ora ci alleniamo diversamente" - JuveNews.eu

Dall'arrivo di Motta ai problemi in fase offensiva: le parole del centrocampista della Juve Manuel Locatelli

Intervistato da Tuttosport il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha parlato di questo inizio di stagione: “È il quarto anno che sono qui. Sono maturato tantissimo, come persona e giocatore. In questi tre anni dovevo essere più continuo. Io mi metto sempre in discussione per primo per cui ho un altro anno per migliorarmi. Sono qui tutti i giorni per questo. Thiago Motta? Sicuramente la prima impressione che ti dà è la personalità fortissima. E in un club come questo è utile. Mi ha colpito molto, devo essere sincero. È un maniacale nel lavoro. In questo momento abbiamo più possesso, lo dicono i dati, per cui tocco più palloni. È un modo di giocare diverso di cui sono felice. Ci alleniamo in maniera diversa, lavoriamo di più sull’alta intensità. Comunque alla fine qui conta una cosa sola: vincere“.

Juve, le parole di Locatelli

Nonostante tutto restano però i problemi in fase offensiva: “Con il Napoli abbiamo fatto meglio che con la Roma. La squadra di Conte si è chiusa. Poi ne abbiamo parlato: avremmo dovuto cercare di essere più verticali ed entrare più nell’area avversaria. Ma è normale, abbiamo appena iniziato un nuovo percorso. Precisione nel tiro? È un aspetto in cui devo migliorare ma gioco in una posizione che non richiede soprattutto cercare il goal. Mi piacerebbe essere più decisivo, ma se serve che mantenga l’equilibrio della squadra affinché segni qualcun altro va bene uguale”.