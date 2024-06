Juve, niente Italia per Locatelli: “Consapevole di aver dato tutto”

Il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha escluso Locatelli dai convocati: le parole del centrocampista della Juve

Niente Euro2024 per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juve è stato infatti escluso dalla lista dei 26 convocati dell’Italia del ct Spalletti e sarà quindi costretto a guardare la Nazionale dal divano di casa. Intervenuto sul suo profilo Instagram il giocatore della Juve ha spiegato: “Mi sono preso qualche giorno dopo la fine del campionato per riflettere bene su tutto. La stagione è stata lunga e gli obbiettivi di squadra li abbiamo raggiunti. Ora è il momento di godermi la mia fantastica famiglia. Avrò sempre una visione positiva perché sono consapevole di aver dato tutto. Lavorare ogni giorno per migliorarmi è la mia mentalità, e sarà sempre così. Un abbraccio a tutti voi”.