Juve, Locatelli: “Dobbiamo entrare tra le prime quattro”

Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato dell'obiettivo della stagione: per il calciatore, il raggiungimento del 4° posto è fondamentale

Intervistato per Sky Sport, Manuel Locatelli ha parlato dell’obiettivo stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Fallimento senza il 4° posto? Non è quello che dobbiamo pensare ora, ma bisogna pensare ad entrare tra i primi quattro. Questo è il nostro obiettivo, bisogna pensare a quello e pensare poco all’altro. Per ora sono molto soddisfatto di quello che sto facendo, credo di essere cresciuto ancora come persona. È vero che è la fascia che mi responsabilizza, devo essere sempre un esempio per i miei compagni e per tutti. Dico sempre che essere il capitano della Juve, è una cosa che deve essere quotidiana, cerco di essere un esempio per tutti, anche nella vita quotidiana. Questo sicuramente mi sta aiutando a fare una stagione che è importante, e sono molto contento, però tutto va in base ai risultati di squadra”.

Locatelli: “Contro il Bologna vogliamo vincere”

Inoltre, sulla gara contro il Bologna ha aggiunto: “Sarà una gara fondamentale, sappiamo l’importanza di questa partita, ci stiamo allenando bene, stiamo preparando la partita bene e queste partite si preparano con grinta e determinazione. Ma anche con calma, perché ci vuole testa in tutto e sicuramente dobbiamo sapere di poter fare una gran partita. L’obiettivo nostro è sempre cercare di vincere ogni partita e sicuramente questo può essere un buon punto anche per noi. Loro andranno sulle ali dell’entusiasmo, sarà una partita aggressiva, però noi abbiamo le nostre carte, non dobbiamo presentarci a nessuno, siamo una grande squadra e vogliamo ottenere risultati”. Leggi anche la probabile formazione della Juventus contro il Bologna <<<