Juve, Linus: “Quest’anno c’erano le condizioni per fare bene”

Linus ha parlato della stagione della Juventus in chiusura: per il conduttore, ci sarebbero state le premesse per un annata molto diversa

Intervistato a Radio Bianconera, Linus, direttore e conduttore di Radio Deejay, ha commentato la stagione della Juventus che volge al termine. Ecco le sue parole: “Come tutti i tifosi e gli addetti ai lavori l’ho vissuta con patimento questa stagione. Inizio ad avere anche un po’ di paura per il Mondiale per Club e speriamo che non somigli appunto al campionato. Il calcio è strano, ci sono coincidenze e fattori imprevedibili come i pochi cm che determinano un gol o un fuorigioco che delineano una stagione. C’era tutto per funzionare bene quest’anno ed ecco quindi la delusione di tutti quelli che si lamentano perché entusiasti ad inizio anno. Sembrava che si fosse fatta una campagna eccellente ma il calcio ti frega sempre. E’ stata una stagione confusa”.

Linus: “Per la Juve stagione sfortunata”

Il conduttore, grande tifoso bianconero, ha proseguito: "Sono mancate tante certezze e appunto c'è stata troppa confusione mista a sfortuna all'inizio con Bremer che si fa male, schemi di gioco inamovibili che mettono in difficoltà anche i giocatori che non sanno cosa fare, capire se i giocatori arrivati erano giusti o dei cloni sfigati. Possiamo anche buttarla sul ridere noi tifosi, abbiamo questa fortuna. Immagino quelli scesi in campo in questa stagione, con che frustrazione abbiano vissuto alcune partite. Penso sempre che i giocatori vadano compresi in quanto atleti. Non è giusto chiedere ad esempio ad una squadra che non fa un buon campionato di togliersi la maglia, perché non si gioca male volutamente, capita di non riuscire a fare determinate cose e spesso è colpa di tutto quello che ti gira attorno".