Juve, Balzarini: “Una corrente del club vuole il ritorno di Conte”

Gianni Balzarini ha parlato di una corrente interna alla Juventus che sarebbe a favore di un ritorno di Antonio Conte alla guida tecnica

Tramite il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, in un ipotetica ottica alla Juventus. Ecco le sue parole: “Evidentemente c’è una corrente all’interno della Juve molto in alto, diciamo pure così, che insomma vorrebbe riportare Antonio Conte sulla panchina della Juve. Voi mi capite che si sta parlando di contattare De Laurentiis, che non è facile da convincere. Però, se si muovono le sfere alte probabilmente, probabilmente l’affare andrà in porto. Ci vuole la volontà di un allenatore. Ci vuole ovviamente il via libera del Napoli, ci vuole appunto qualcuno di molto in alto nella Juventus si intende, nella Juventus, non fuori dalla Juventus, ma nella Juventus perché possa sbloccarsi la situazione”.

Balzarini: “Ammirato dalla professionalità di Tudor”

Il giornalista ha proseguito: "In tutto questo io sto ammirando tantissimo, tantissimo, la professionalità di Igor Tudor. La passionalità che Igor Tudor mette in questo lavoro e la voglia che ha comunque, credo, di sbattere in faccia al mondo juventino, ma in senso buono, il raggiungimento di un traguardo. Un traguardo che è il minimo, è il minimo che si possa pretendere alla Juventus. E' il minimo, lo ripeto ancora per mille volte se volete. Ma è essenziale per la Juventus, per i soldi purtroppo innanzitutto, per il prestigio di una squadra che non può, sì può perché è successo, ma lì gli era stato impedito recentemente, non può stare fuori da una competizione come la Champions League per la tradizione che ha, per la storia che ha, per il fatto che è una Coppa maledetta, perché l'ha persa tante volte in finale, però la Juve dentro lì ci deve stare".