Juve, la lettera commovente del figlio di Schillaci: “Sarò con te”

Mattia Schillaci, figlio di Totò, scomparso qualche giorno fa, ha rivolto delle bellissime ed emozionanti parole al padre.

Mattia Schillaci, figlio dell’ex calciatore della Juve Totò, scomparso qualche giorno fa dopo una malattia, ha dedicato delle bellissime parole al padre, tramite il suo profilo Instagram. Ecco le sue dichiarazioni: “Caro papà, fra me e te il nostro legame non avrà mai fine’. La commovente lettera di Mattia Schillaci al papà. “Caro papà, Ti avevo promesso che sarei stato con te fino alla fine, ma ti ho mentito, perché tra me e te, tra il nostro legame, nel nostro amore, non ci sarà mai fine. Grazie per quello che sei stato, grazie per quello che ci hai dato. Grazie di tutto, papà. Prima o poi ci rivedremo. Ti amo”.

Le parole

“Mi sono preso un po’ di tempo prima di scriverti, il vuoto che hai lasciato è enorme. Tutti ti hanno conosciuto come l’eroe delle notti magiche, ma purtroppo per loro nessuno ti ha conosciuto come padre. Sei stato, e sarai per sempre, il mio migliore amico. Sei stato l’esempio più bello, il supereroe che tutti i bambini sognano quando chiudono gli occhi. Te ne sei andato via così, all’improvviso, come facevi tu: sempre a stupire, senza preavviso. Un macigno nel cuore, nell’anima, una pugnalata nel petto, una ferita enorme, e le cicatrici rimarranno per sempre. Hai combattuto come un leone, il tuo cuore era d’acciaio, eri legato alla vita. Così mi ha detto quella dottoressa con gli occhi azzurri, in quel reparto, negli ultimi giorni. Sei nato combattendo e sei andato via allo stesso modo. Noi saremo sempre insieme, ovunque tu sia”.