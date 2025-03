Juve, Leomina: “A Motta l’atteggiamento giusto non è bastato”

Leomina, musicista e tifoso bianconero, ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta, per il quale l'annata sarebbe stata negativa

Intervistato a Radio Bianconera, Leomina, musicista e tifoso della Juventus, ha parlato dell’allenatore Thiago Motta e della stagione in bianconero. Ecco cosa ha detto: “La pausa non fa bene perché quando giochi ogni settimana devi subito mettere via i cattivi pensieri e soffermarti sulla partita dopo. Così invece hai tempo per pensare alla situazione non da Juventus e non parlo solo dell’allenatore. Un’annata così è la conseguenza di tanti problemi che nessuno si aspettava. E’ tutto nuovo ma pensavo e speravo ci fosse un impatto diverso. Al di là del gioco, dell’atteggiamento, quando inizi ad allenare una grande squadra la differenza la fa il tempo che impieghi per abituarti a quel mondo. Come ha detto Del Piero, a Torino è tutto diverso: non si è abituato né Motta né Giuntoli. Non basta l’atteggiamento visto da Motta a Bologna, le annate come quella sua l’hanno fatta in tanti”.

Leomina: “Mancini potrebbe risollevare la situazione”

Il musicista ha proseguito: “Prendi un Di Francesco che ha fatto un’annata pazzesca col Sassuolo, una semifinale di Champions con la Roma e poi è entrato ne dimenticatoio perché rimanere a certi livelli non è da tutti. Motta a questi livelli non c’è neanche arrivato perché forse non c’è stato nessuno a spiegargli cos’è la Juventus. I giocatori che potevano farlo non li ha voluti, cosa che se vinci, anche se spocchiosa, va bene: se vinci hai ragione. Molti giornalisti durante le conferenze stampa gli stanno restituendo quello che lui ha dato all’inizio. (…) Ti dico l’unico “figlio di buona donna” che potrebbe aiutare a risollevare il tutto? Roberto Mancini, perché a volte il meglio è nemico del bene“. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<