Juve, le parole di Guardalà sulla corsa Champions: “Juventus ora dipende solo da te”

Giovanni Guardalà è sicuro: Se la Juve vorrà centrare la qualificazione in Champions, non dovrà abbassare la guardia in queste ultime gare.

In collegamento con Sky Sport, Giovanni Guardalà, ha parlato della corsa Champions e della prossime gara che dovrà affrontare la Juventus. Qui sotto le sue parole:

Le parole di Giovanni Guardalà

”Continuo a dire che la sliding door della Juventus è quel gol di Gatti a Roma. In quel momento la Juventus era a 7 punti dalla Roma e dal quarto posto, quindi una stagione praticamente compromessa. Con quel pareggio rimane a 4 punti dalla Roma e poi inizia una serie di risultati utili che ha portato a recuperare 7 punti alla Roma stessa e al Milan, 5 punti all’Atalanta e 3 punti al Como. Quindi dal punto di vista numerico certamente una bella rimonta.

Da questo momento in poi, nelle prossime sei partite, il futuro è nelle proprie mani.Perché sarà sufficiente fare un punto in meno rispetto al Como, perché è in vantaggio negli scontri diretti e tre punti in meno rispetto alla Roma, perché in questo caso il vantaggio è della Juventus. Certamente non sarà facile, le partite che aspettano i bianconeri non sono facili, c’è il Bologna, c’è la trasferta a San Siro contro il Milan, quindi, come direbbe Spalletti in questo momento, guai a pensare di aver fatto, di aver raggiunto l’obiettivo. Da questo momento in poi però non deve più guardare alle altre, ma può guardare solo in casa propria”.