Juve, l’analisi di Giaccherini: “Giusto puntare su giovani, ma serve qualche campione”

Il commento dell’ex centrocampista bianconero in merito alla nuova strategia adottata in sede di mercato dalla Juventus.

Negli ultimi anni, abbiamo notato come la società bianconera abbia deciso di cambiare strategia: Se in passato l’obiettivo era investire su giocatori già affermati, per ottenere risultati nell’ immediato, oggi stiamo assistendo ad un processo inverso.

Comolli, ad inizio stagione era stato chiaro: “Si vuole tornare a vincere, ma questo passerà attraverso scelte sostenibili e ponderate”. Sul punto, è intervenuto l’ex centrocampista della Juventus Emanuele Giaccherini, che negli studi di DAZN, si è espresso cosi.

Le parole di Giaccherini

“Sicuramente la Juventus ha cambiato filosofia nello scegliere i giocatori, perché se in passato la scelta era quella di puntare su calciatori già affermati ora non è così. Certamente è giusto questo cambio, perché abbiamo visto come la strategia passata non abbia portato i risultati sperati.

Ora l’obiettivo è creare un gruppo giovane, in grado di crescere piano piano e con la speranza che da qui a due anni si possa tornare a vincere. Detto ciò, secondo me qualche campione serve, qualche giocatore di qualità in più, mi auguro che la società bianconera la pensi come me. Perché ricordiamoci sempre che alla Juventus, l’obiettivo è quello di vincere, io l’ho vissuta quella società e quella maglia e so come funziona”.