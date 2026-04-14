Di Gregorio rimane alla Juventus? Ha rifiutato la Premier League

Di Gregorio potrebbe rimanere a Torino nonostante le voci di mercato e un periodo non brillantissimo, che gli ha fatto perdere la titolarità.

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro dei portieri bianconeri. Di Gregorio e Perin non hanno vissuto una stagione ai livelli a cui avevano abituato, con errori da parte di entrambi. A pagarne le spese è stato principalmente l’ex Monza, il quale si è visto togliere la maglia da titolare dal collega. Nella prossima sessione di calciomercato, però, entrambi potrebbero lasciare la Continassa. Perin è molto apprezzato da alcuni club di Serie A per la sua esperienza e leadership, mentre Di Gregorio ha stimatori anche all’estero. Proprio da un campionato come la Premier League sono arrivate le prime richieste per il numero 16 bianconero.

I numeri di Perin e Di Gregorio

In questa stagione 2025/26 per la Juventus il ruolo di portiere ha visto cambi di gerarchie decisi anche da Luciano Spalletti in corso d’anno. Di Gregorio ha giocato la maggior parte delle gare, accumulando 25 presenze in campionato e 6 in Champions con una media di poco più di un gol al match. Perin, invece, è sceso in campo in meno partite (8 in Serie A e 4 in Champions) alternando prestazioni affidabili a qualche giornata storta quando chiamato in causa. Di Gregorio ha concesso 33 gol, mantenendo la porta inviolata in 12 partite, mentre l’ex Genoa ha subito 13 gol e accumulato un totale di 3 clean sheet.

Nel confronto con le loro passate stagioni, emergono differenze notevoli. Per Di Gregorio la stagione 2024/25 è stata superiore dal punto di vista delle parate: ha guidato la Juventus con 72 interventi riusciti in campionato, molto di più di quanto registrato finora nel 2025/26, mostrando un picco di rendimento in termini di salvataggi e clean sheet in quella annata. Perin, nelle poche apparizioni precedenti, ha invece mantenuto un ottimo impatto con un numero di clean sheet in rapporto alle presenze maggiore rispetto alla stagione attuale, segno di maggiore efficacia nelle uscite limitate.

Di Gregorio e il “no” alla Premier League

La prima richiesta che ha ricevuto l’estremo difensore è arrivata da Roberto De Zerbi, neo allenatore del Tottenham. Gli Spurs stanno vivendo una stagione da dimenticare, con l’incubo retrocessione che incombe. Il mister ex Marsiglia è però convinto di riuscire a salvare la sua squadra dopo il disastro in cui l’ha trascinata Igor Tudor. Una certezza per il Tottenham è che Vicario lascerà il club in qualsiasi modo finisca la stagione, lasciando scoperti i pali della squadra di Londra. Per questo il primo tentativo del club è stato per un altro portiere italiano, in questo caso proprio Di Gregorio. Nonostante le voci su un suo possibile sostituto (Alisson tra tutti, ma anche De Gea o lo stesso Vicario), l’UomoDiGre ha rifiutato la destinazione. Michele è convinto di poter riscattare la sua stagione, ed è motivato nel ribaltare le voci che girano sul suo conto.