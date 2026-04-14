Juventus, Marinozzi su David: “Merita di essere aspettato”

Il consiglio di Andrea Marinozzi alla dirigenza bianconera: “Juve non essere frettolosa, David può ancora fare bene“

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di DAZN, ha parlato dell’attacco bianconero e di Jonathan David. Leggiamo il suo commento:

“Come va dato tempo agli allenatori per poter lavorare bene, lo stesso tempo serve anche ai giocatori. Per questo io dico che David, secondo me va aspettato. Ricordiamo Dzeko alla Roma, il primo anno sembrava un flop, poi sappiamo tutti come è andata. Il centravanti canadese è arrivato dal Lille, in cui aveva un ruolo centrale e da protagonista, ora fa la riserva alla Juventus in un campionato totalmente diverso.



Qui gli viene chiesto di fare la prima punta, ma lui è una seconda punta. Darlo via ora secondo me sarebbe un’errore, pensiamo a cosa ha fatto il Milan con De Ketelaere. Per quanto riguarda Openda, il belga ha avuto tantissime difficoltà e sinceramente mi sembra lontanissimo da essere protagonista alla Juve”.