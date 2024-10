Verso Juve-Lazio, Tudor: “Io dico che vincono i bianconeri”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve e Lazio Igor Tudor ha analizzato la partita in programma sabato: le sue parole

Intervistato da Tuttosport l’ex Juve e Lazio Igor Tudor ha analizzato la partita in programma sabato: “Sicuro che la guardo. Io mi aspetto una bella partita con due squadre allenate da due tecnici nuovi, partiti bene con energia e idee nuove. C’è positività intorno a loro. A me piace vedere le azioni da rete e credo che il calcio debba andare in questa direzione. I tifosi li attrai se giochi all’attacco per fare gol e credo che sia Thiago Motta che Baroni da questo punto di vista siano partiti col piede giusto. Le rose sono costruite per ottenere risultati adeguati ed entrambe sono attrezzate per dare soddisfazioni ai rispettivi tifosi. Si gioca a Torino e la rosa bianconera è più forte. Io dico che vince la Juve. Le favorite per lo Scudetto? Io dico quattro squadre: l’Inter leggermente avanti rispetto a Milan, Juve e Napoli. Hanno le rose migliori. Dietro a queste squadre prevedo Atalanta e Roma come outsider. Quindi la Lazio e poi le altre“.

Juve, le parole di Tudor

“Yildiz l’ho notato già l’anno scorso e sono contento per lui. Io alleno da 15 anni e dico sempre che la qualità non ha età. I forti vanno fatti giocare sempre, sempre. Soprattutto se non sono difensori. Io uno forte in attacco lo faccio giocare anche a 17, 18 o 19 anni. Douglas Luiz? Io alla prima partita ho fatto gol con il Perugia, sono partito alla grande. Se hanno scelto Douglas vuol dire che è bravo, anche Platini ha faticato all’inizio, quelli forti escono sempre“, ha concluso.