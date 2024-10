Juve, Zola esalta Yildiz: "Mi piace molto, così come Fagioli" - JuveNews.eu

Intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento la leggenda del Chelsea Gianfranco Zola ha elogiato due giocatori della Juve

Intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento la leggenda del calcio italiano e del Chelsea Gianfranco Zola ha detto: “A me piace molto Yildiz, piace molto Kvara però sono stranieri. Sta facendo molto bene Pisilli, mi piace molto anche Fagioli”. Diversi complimenti quindi per ben due giocatori della Juve, tra i talenti più brillanti della squadra di Thiago Motta. Sulla nazionale italiana di oggi ha poi aggiunto: “Se giocherei al giorno d’oggi? Non lo so. Però sono tempi diversi. Ai miei tempi c’era il fantasista a cui dovevi dare tutti i palloni. Ora non è più centrale quella figura. Però sono fondamentali. Dobbiamo ridare importanza a questa tipologia di giocatore perché determinano le partite”.

Juve, le parole di Zola

Zola ha poi parlato del suo trasferimento al Chelsea: “Io non sono stato costretto ad andare in Inghilterra, probabilmente ero anche io che non volevo reinventarmi in un altro ruolo. Secondo me, questo è un momento in cui dobbiamo riacquisire determinate qualità che abbiamo sempre avuto. Ora ne abbiamo pochi e dobbiamo concentrarci a trovare la formula giusta per ricreare quella qualità che per noi è fondamentale, non ha prezzo e non ha valore”.