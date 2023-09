Le probabili formazioni di Juve-Lazio: dubbio a destra per Allegri

Terminata la pausa nazionali la Juve si prepara a tornare in campo, e lo farà con una sfida molto importante. I bianconeri sabato alle 15:00 affronteranno infatti la Lazio di Maurizio Sarri in un match che si prospetta ricco di emozioni. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I bianconeri si preparano a scendere in campo con il consueto 3-5-2. In porta torna Szczesny, con Danilo, Bremer e Gatti a comporre la linea di difesa. Dubbi sulle fasce dove sulla destra Weah e McKennie potrebbero partire in panchina visti i pochi giorni di allenamento avuti a disposizione. Se così fosse Cambiaso è pronto a prendere il loro posto, con Kostic a sinistra. A centrocampo, invece, spazio a Fagioli, Locatelli e Rabiot, con Chiesa e Vlahovic come tandem d'attacco.