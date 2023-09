Mattei: “Juve bestia nera per la Lazio. Danilo e Bremer sono certezze”

Chiusa la parentesi della sosta nazionali, ora le squadre stanno lavorando in ottica campionato. La Juve ospiterà la Lazio tra pochi giorni e in merito alla sfida di sabato, ecco le parole di Stefano Mattei che ha detto la sua ai microfoni di Radiosei: "Tradizionalmente la Juventus è una bestia nera della Lazio. Arrivano entrambe da due vittorie, anche se la squadra di Allegri continua a mascherare delle mancanze tecniche importanti. Danilo e Bremer sono due certezze difensive, Gatti non è ancora esploso, Alex Sandro è un problema. A centrocampo ci sono delle grosse lacune, ragazzi come Fagioli e Miretti non possono ancora essere considerate delle certezze. Stiamo parlando di un club che, dovendo abbassare molto il monte ingaggi, si è dovuta affidare molto ai giovani. Resta la Juventus, ma è abbordabile, poi bisogna capire che Lazio scenderà in campo. Se dovesse essere quella vista a Napoli si può essere ottimisti. Secondo me vedremo dal primo minuto la stessa squadra di Napoli, magari con il solo avvicendamento tra Guendouzi e Kamada. Il francese ha lavorato per due settimane a Formello, può essere un vantaggio, considerando anche l’impegno ravvicinato poi con l’Atletico".