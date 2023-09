I precedenti parlano chiaro: la Juve è la bestia nera della Lazio

Con 85 vittorie, 38 pareggi e appena 35 sconfitte la Juve è la bestia nera della Lazio in Serie A: i precedenti parlano chiaro

Terminata la pausa nazionali è il momento di tornare a pensare alla Serie A. Sabato alle 15:00 la Juve affronterà infatti la Lazio in una sfida che si prospetta particolarmente avvincente.

I precedenti sono però tutti dalla parte dei bianconeri che nelle 159 sfide tra le due squadre ha vinto ben 85 volte . Sono invece 38 i pareggi e appena 35 le vittorie biancocelesti . La Vecchia Signora è infatti la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in Serie A.

L'ultima partita, però, ha visto la squadra di Maurizio Sarri vincere per 2-1, ma i bianconeri non subiscono due sconfitta di fila contro i biancocelesti in campionato da ben 22 anni. L'ultima volta era stato tra marzo e novembre 2001.