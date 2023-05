Juve, Lapo: “Del Piero? Potessi scegliere sarebbe uno dei primi che sceglierei”

Lapo ha poi specificato: "Non ho mai lavorato in Juventus e non ho incarichi in Juventus. Chi deve prendersi le responsabilità se le prenda ma di certo non io che dalla prima partita in serie B mi hanno sputato in faccia. Io sono un tifoso vero, lo sono ancora di più quando le cose vanno male: non ho mai mollato i remi in barca nella vita e ho sempre combattuto come spero la Juventus tornerà a fare il prima possibile".