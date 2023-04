Juve, Lapo Elkann rassegnato: “Meglio pensare alla prossima stagione”

Eliminati ai gironi di Champions League, da tempo fuori dalla lotta scudetto e ora sconfitti anche in Coppa Italia : questa per la Juve è sicuramente una stagione da dimenticare . Tra risultati deludenti e colpi di scena in tribunale, alla squadra di Allegri non resta che combattere per l' Europa League e per un posto in zona Champions (penalizzazioni permettendo).

Anche contro l'Inter la Juve non ha semplicemente perso, ma ha perso senza fare quasi neanche un tiro in porta. Un atteggiamento rinunciatario e privo di grinta che non si addice a una squadra che sulla carta dovrebbe combattere per la vittoria del campionato. I problemi in fase realizzativa della formazione di Allegri sono ormai evidenti a tutti. Come detto da Lapo, non resta che pensare alla prossima stagione: per tornare a vincere servirà una svolta.