Nuova penalizzazione Juventus | Tenetevi forte: “Ecco cosa succederà”

La Juventus sempre al centro. Che si parli di mercato, di campo o di questioni extra la Juve c'è sempre. Un po' per colpa dei media, un po' per colpa di risultati che non arrivano. Lo sa bene Massimiliano Allegri che in questa stagione sta subendo critiche di ogni tipo vista una serie di partite davvero molto deludenti. Di fatto, quest'annata verrà ricordata per il modo con cui sono stati tolti 15 punti ad una squadra, salvo poi rivederseli assegnati dopo qualche tempo. Una roba terrificante che ha messo la Juventus tra mille difficoltà. E la questione, potrebbe non essere finita qui.