Juve, Lanzafame: “Yildiz non va caricato di troppe responsabilità”

Davide Lanzafame ha parlato dell'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz: per l'ex bianconero, al giocatore va dato tempo di consacrarsi

Intervistato per TJ, Davide Lanzafame ha parlato dell’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Ecco le sue parole: “Ha fatto una stagione un po’ altalenante, con dei grandi picchi di prestazioni e momenti di digiuno piuttosto importanti. Ma questo fa parte del suo percorso di crescita, ricordiamoci che è un 2005 e non ha ancora compiuto 20 anni. Secondo me l’errore più grande sarebbe quello di sobbarcarlo di troppe responsabilità, è un futuro crack a livello internazionale e gli deve esser dato il tempo per consacrarsi. Lo step di crescita è evidente rispetto all’anno scorso, ora bisognerà ripartire da questo ragazzo che è forte in campo e maturo fuori. La Juve non deve lasciarselo scappare”.

Lanzafame: “Bonny ricorda Lukaku. Bernabè ha leadership”

Inoltre, il doppio ex della sfida tra Parma e Juventus, ha parlato anche dei talenti degli avversari della squadra bianconera: “C’è Bonny che è un attaccante moderno, fisico, abile nella protezione della palla. Mi ricorda un Lukaku acerbo, a me piace molto ed è cresciuto rispetto allo scorso anno. Sarà sicuramente uno dei pezzi più pregiati per la prossima estate. Bernabé è forte, è stato tra gli artefici della promozione ed è stato un pochino penalizzato dagli infortuni. E’ un ragazzo giovanissimo e dotato già di un’ottima leadership in campo. Poi vedo bene Man, che è migliorato esponenzialmente con Pecchia e quest’anno ha anche dimostrato di essere all’altezza della Serie A”. Leggi anche gli ultimi rumors di calciomercato su Yildiz <<<