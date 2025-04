Fattori: "Yildiz non è una stella. Su Berardi..."

Sauro Fattori, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento attuale di Kenan Yildiz.

Sauro Fattori, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Stelle non ne vedo, se guardo l’annata. Sono giovani bravissimi, ma da qui a dire che sono delle stelle...Yildiz è tornato un po’ ma ha fatto 4-5 gol, l’altro gioca perchè Dybala è fuori. Dobbiamo vedere tra qualche anno. Non è semplice dire chi farà più strada. Hanno caratteristiche simili ma giocano diversamente. Yildiz gioca più a testa alta e ha destro e sinistro. Tutte e due potranno fare bene ma così eccellenti non lo diventeranno. Alla fine dell’annata voglio vederli. Sono giovani, guai a non dargli fiducia, ma se rimangono bassi come assist e gol alla fine…Si è parlato di paragoni con Del Piero, ma prima di arrivare lì ce ne vuole. Campioni ancora non lo sono e non sappiamo se ci arriveranno”.

Su Berardi

"Mi faccio sempre una domanda: se non l'hanno preso un motivo ci sarà. I numeri sono dalla sua parte, certe maglie pesano, è vero, ma perché nessuno si è mai buttato davvero su di lui? Qualcosa c'è, ma non so. Forse lui sta bene al Sassuolo, oppure il club voleva offerte irrinunciabili".