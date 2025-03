Fiorentina, Palladino: “Cavalchiamo l’entusiasmo con la Juve”

Palladino ha parlato a seguito dell'ultima vittoria europea della Fiorentina: per il tecnico, l'entusiasmo potrà aiutare contro la Juventus

Intervistato nel post match della vittoria in Conference League contro il Panathinaikos, ha parlato l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino. Sul momento e sul prossimo impegno contro la Juventus, il tecnico ha detto: “Credo di aver individuato il problema: non riusciamo ad aver continuità di gioco per tutta la partita. Nella ripresa ci siamo abbassati. E io non ci dormo la notte per aiutare i ragazzi. C’era pressione, delusione, questa serata ci serviva, ora cavalchiamo l’entusiasmo per domenica”.

Palladino: “Vittoria punto di partenza”

Inoltre, sulla prova europea, l'allenatore della Fiorentina ha aggiunto: "Non so se sarà la partita della svolta ma speriamo sia un punto di partenza. Volevamo vincere, abbiamo vinto con merito e coraggio e un gran primo tempo, il migliore dell'anno. Voglio ringraziare di cuore i tifosi che ci hanno dato tanta energia. È una notte bella e meritata per noi. I ragazzi hanno dato davvero tutto. E bisogna continuare a fare prestazioni di questo genere. Gudmundsson? Va lasciato libero di sentire la posizione che predilige. Noi abbiamo bisogno di lui. Lui e Kean sono stati molto bravi, come anche i centrocampisti".