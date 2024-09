Juve, Koopmeiners: "Contento per il risultato ma dobbiamo migliorare" - JuveNews.eu

Le parole del centrocampista della Juve Teun Koopmeiners al termine della sfida di Champions League contro il PSV

Intervistato da Sky Sport al termine della partita contro il PSV il centrocampista della Juve Teun Koopmeiners ha detto: “Sono contento di essere qui, è un club straordinario. Voglio giocare con questa squadra la Champions. Sono felice per il risultato, abbiamo vinto 3-1 e va bene, ma possiamo fare meglio sul possesso palla, scivolare meglio. Dobbiamo tenere di più la palla, quando hai la palla loro sono più stanchi ed è più facile attaccare. Anche a Empoli abbiamo fatto bene, ma non abbiamo segnato”.

Juve, le parole di Koopmeiners: “Non sono al 100%”

“Abbiamo fatto qualche buona uscita con la palla – ha continuato il centrocampista olandese della Juve -, ma dobbiamo farlo per 90 minuti perchè non lo abbiamo fatto. Vogliamo controllare la partita ogni minuto, non per 30, 60 o 80. Abbiamo fatto molto bene, ma a volte anche no e dobbiamo migliorare in questo”. Chiosa finale sulle sue condizioni fisiche: “Fisicamente sto bene, meglio rispetto a quando sono arrivato. Ho lavorato per due settimane durante la sosta, anche se non sono al 100%, ho bisogno di più settimane come fosse un ritiro. Ho giocato due volte per 90 minuti, mi sono sentito bene fisicamente dopo Empoli. Sto bene fisicamente, posso lavorare di più per arrivare al meglio“.