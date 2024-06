Juve ko in Nazionale: sconfitta per Szczesny, Kostic e Vlahovic

Niente da fare per Szczesny, Kostic e Vlahovic in Nazionale: le prestazioni dei giocatori della Juve a Euro2024

Con un comunicato la Juve ha aggiornato sulle prestazioni dei giocatori bianconeri in nazionale: “Euro2024 è cominciato e sono nove i calciatori bianconeri impegnati nella manifestazione con le rispettive nazionali: Cambiaso, Chiesa, Fagioli, Gatti, Szczesny, Vlahovic, Kostic, Rabiot e Yildiz. Nella giornata di ieri hanno inaugurato la loro personale partecipazione alla manifestazione Szczesny, Vlahovic e Kostic; oggi toccherà invece alla Francia di Rabiot. Il primo della giornata a scendere in campo è stato Wojciech Szczesny con la sua Polonia. L’estremo difensore è stato tra i migliori della sua squadra ma non è bastato per evitare la sconfitta nei minuti finali di gara contro l’Olanda. In campo in serata invece Dusan Vlahovic e Filip Kostic con la maglia della Serbia nella sfida ai finalisti della passata edizione dell’Inghilterra: K.O. anche per quest’ultimi due giocatori bianconeri usciti sconfitti per 1-0 dalla loro gara inaugurale di Euro2024″.