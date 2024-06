Juve, infortunio per Kostic: il suo Euro2024 rischia di essere già finito

Brutte notizie per Kostic: l'esterno della Juve ha subito un infortunio muscolare. C'è il rischio che il suo europeo sia già finito

La partita di Kostic contro l’Inghilterra è durata appena 43 minuti. L’esterno serbo della Juve, infatti, dopo un contrasto di gioco si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio, sostituito da Mladenovic. Le sue condizioni non sono ancora chiare ma per lui sembra si tratti di un problema muscolare. Ora il giocatore si sottoporrà a degli esami strumentali che riveleranno l’entità dell’infortunio ma c’è il serio rischio che il suo europeo sia già finito. Dopo la prima sconfitta, infatti, la Serbia dovrà giocare soltanto altre due partite e, a meno che non superi il girone, difficilmente Kostic riuscirà a recuperare in tempo.