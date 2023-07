Juve, Kessiè primo nome per il centrocampo: il Barca apre alla cessione

La Juventus ci crede

Come riportato da calciomercato.com,la Juventus sarebbe la squadra italiana più forte sul giocatore. I 15 milioni di euro richiesti dal Barcellona non sarebbero un problema, mentre per l'ingaggio i bianconeri devono prima far quadrare i conti con almeno una cessione. Il tempa stipendio per Kessie è sempre stato storicamente delicato per il giocatore. Prima al Milan non è stato trovato un accordo, poi al Barcellona il giocatore ha rifiutato una spalmatura dello stipendio. Alla Juve non ci si aspetta sconti e allora sarà prima necessario osservare cosa accadrà con Pogba o in alternativa con Zakaria e Arthur. Quest'ultime trattative in particolare sembrano finalmente aver subito un accellerata.