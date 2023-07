Petrachi: “La Juventus ha fatto un grande acquisto con Giuntoli”

Poi, non per giustificare Allegri, ma negli ultimi due anni ha lavorato da solo. Qualsiasi critica l’ha sempre sopportata, ci ha sempre messo la faccia, quando le cose andavano male è sempre intervenuto lui. Era difficile per lui parlare di calcio con qualcuno, l’unico che poteva farlo era Cherubini che aveva comunque i problemi per ciò che sappiamo tutti. L'allenatore deve essere anche messo nelle condizioni di poter lavorare, e cioè che ogni tanto la società intervenga, lo aiuti e lo supporti".