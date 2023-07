Mercato Juve, Giuntoli sfoltisce la rosa: due giovani in uscita

La missione di Cristiano Giuntoli riguardante il calciomercato in uscita della Juventus non si limita ai pezzi pregiati e gli esuberi. Anche molti giovani, già nel giro della Next Gen potrebbero presto accasarsi altrove, magari con la promessa di un ritorno nella prossima stagione. Nonostante infatti i tanti bei prospetti, ad oggi solo Nicolò Fagioli e il rientrante Nicolò Rovella possono considerarsi con una certa tranquillità parte della rosa bianconera anche per la prossima Serie A. Lo stesso Fabio Miretti infatti, ambitissimo tra i club militanti nel massimo campionato italiano e non solo, potrebbe infatti fare le valigie per far spazio a profili più esperti.

De Graca in uscita dalla Juve: c'è la Sampdoria

Tra i profili che invece non sarebbero nei piani della Juventus, almeno per l'immediato presente, ci sarebbe Marco De Graca. La Sampdoria, secondo quanto riportato da Sampnews24.com, si sarebbe fatta avanti per il prestito per l'attaccante della Next Gen. Non prima però che il club detentore del cartellino trovi un accordo per il prolungamento del contratto del giocatore in scadenza il 30 giugno 2024. Oltre ai blucerchiati, anche Modena e Bari avrebbero sondato la pista in Serie B ma al momento si troverebbero in ritardo rispetto al club genovese.