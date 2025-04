Juve, Maifredi: “La mia situazione era diversa da quella di Motta”

Luigi Maifredi ha comparato la sua Juve a quella di Thiago Motta: per l'ex allenatore, le due situazioni sarebbero completamente agli opposti

Intervistato per Kiss Kiss Napoli, Gigi Maifredi ha comparato la sua Juventus a quella di Thiago Motta, allenatore recentemente esonerato dalla guida tecnica della squadra bianconera. Ecco le sue parole: “E’ diversa la situazione da quella mia. Io andavo a cambiare modo di concepire calcio, lui è andato per migliorare una squadra. Le cose sono opposte, quando ci andai io vinsero giocando a uomo. Io dovevo,per volere dell’Avvocato, cambiare l’andazzo. Se non mi fossi arrabbiato per certe cose saremmo arrivati secondi o terzi tranquillamente, invece dopo la sconfitta con la Sampdoria, dove ci fu un errore clamoroso dell’arbitro che diede un rigore a loro, mi arrabbiai molto e dissi a chi di dovere di cercare un altro allenatore perché quella non era la mia società. Non lo rifarei, è chiaro. Ero l’allenatore più avanti di tutti, lo stesso Maradona disse che gli sarebbe piaciuto essere allenato o da me o da Mondonico“.

Maifredi: “Avrei voluto allenare Maradona”

L’ex allenatore ha proseguito: “Questa è la cosa che più avrei voluto al mondo. Ho avuto il piacere di giocare nell’era Maradona e sono contento di ciò che ho vissuto. Oggi parlano di tanti calciatori, ma Maradona era Maradona, tutti in piedi quando si parla di lui. L’hanno demonizzato, gli hanno detto di tutto, ma queste cose mi fanno solo arrabbiare”. Leggi anche le ultime news sul futuro della panchina della Juventus <<<