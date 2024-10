Juve, Kalulu: “Orgoglioso di essere qui. Lipsia avversario difficile”

Nel pre match della sfida di Champions League al Lipsia, ha parlato dell'incontro imminente il difensore centrale della Juve, Pierre Kalulu

Intervistato nel pre-match della sfida di Champions League al Lipsia, ha parlato il difensore della Juventus, Pierre Kalulu. Il calciatore ha manifestato tutto il suo orgoglio per l’impiego dal 1′ minuto di gioco. Ecco le sue parole: “Sarà una partita difficile come tutte le partite a questo livello di Champions. Conosciamo bene Lipsia, mettono tanta velocità e tanta voglia, ma sarà una bella partita da vedere per voi. La cosa più importante per tutti i giocatori è sempre quella di essere in campo, perché è per questo motivo che ho iniziato a giocare quando ero piccolo. Sono sempre orgoglioso quando posso dimostrare quello che posso fare sul campo”.