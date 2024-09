Juve, Kalulu: “Sento fiducia. Gioco e sono felice”

Pierre Kalulu, difensore della Juve, ha parlato delle sue prime settimane in bianconero: il calciatore avrebbe trovato molto spazio da subito

Intervistato per Sky Sport, Pierre Kalulu ha parlato delle sue prime settimane alla Juventus dopo il suo trasferimento dal Milan. Ecco le sue parole: “È sempre un aspetto positivo per noi difensori quando non prendiamo gol, ma il lavoro è di tutta la squadra. Senza le mezzali sarebbe più difficile per noi, è sempre bene lavorare tutti insieme e avere uno staff così a disposizione. Mi sono sentito bene, ho fatto una buona pre-season. Con il lavoro che abbiamo fatto mi sentivo in fiducia, siamo giocatori tutti forti e siamo tutti pronti a scendere in campo con questa maglia. Ovviamente se gioco sono molto felice”.

Kalulu: “I risultati arriveranno”

Il difensore della Juventus ha proseguito: “C’è gente che non credeva in me? No io sono concentrato su me stesso, non ascolto i giornalisti e i commenti, penso solo a me. Lavoro tanto e credo nel lavoro in me stesso, il tempo non dice bugie quindi i risultati prima o poi arriveranno. Thiago Motta ci dà tanta fiducia, ci dà libertà di giocare e quindi da professionista ti senti a tuo agio. A me chiede solo di giocare bene a calcio, giochiamo per tutti i tifosi e gli spettatori e il nostro obiettivo è che loro siano contenti nel vederci. La stagione è una strada lunga, lo sappiamo tutti. Abbiamo tanti acquisti nuovi e poi ci sono anche le avversarie. Tra Champions e campionato sono competizioni diverse, sempre difficili, ogni gara ha la sua storia. Per me non c’è una competizione più facile, dobbiamo essere sempre pronti per vincere”,