Juve, Iuliano: “Tudor è un grandissimo allenatore”

Mark Iuliano ha parlato del nuovo allenatore della Juventus, Igor Tudor: per l'ex bianconero, il tecnico sarebbe incredibilmente capace

Intervistato per Radio Bianconera, Mark Iuliano ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Sono stato il suo vice a Udine, aveva bisogno di un amico che gli desse una mano in una situazione drammatica e tragica. Mi sono messo a sua disposizione, lì mi sono accorto che, oltre a essere un ragazzo fantastico, è un grandissimo allenatore. La qualità degli allenamenti di Igor è ottima: tutta intensità, tempi morti zero. Intensità con specifici obiettivi. Ogni allenamento ha uno scopo ben preciso. Abbiamo fatto una cosa ben precisa. Poi non ha avuto più bisogno di me, sono contentissimo che sia alla Juve perché la Juve si merita uno juventino come Igor. Spero faccia vedere il suo valore, perché l’abbiamo già visto”.

Iuliano: “Con Tudor ci sarà più verticalità”

L'ex bianconero ha proseguito: "Naturalmente non sono nella sua testa, sicuramente farà bene. Quello che farà bisogna chiederglielo a lui. Farà di tutto, a livello tattico, tecnico e fisico, per fare bene. Ha già chiarito alla squadra cosa significa indossare quella maglia, che vale non tutto ma moltissimo nella nostra vita. Mi aspetto molta più verticalità, meno possesso palla. A lui non piace perdere tempo. Cercare subito la porta".