Marchisio: “C’è il merito del PSV ma anche il demerito della Juve”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video l'ex bianconero Marchisio ha commentato la sconfitta della Juve contro il PSV

Intervenuto ai microfoni di Prime Video l’ex bianconero Marchisio ha commentato: “Mi sta bene che l’avversario abbia dato di più, ma quando parlo di crescita mi riferisco a questo: quando nel secondo tempo, ti accorgi che che non hai più la gamba per andare a fare male, la crescita è anche capire che partita devo giocare. Gioco una partita diversa. So che non posso fare male e quindi raggiungo il pareggio e poi devo fare attenzione a ogni minimo particolare. Se Di Gregorio è stato il migliore in campo, c’è il merito del PSV, ma c’è anche il demerito della Juve“.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita Thiago Motta in conferenza stampa ha commentato: "Ci è mancato tutto, alla fine è un contesto generale dove l'avversaria arriva in un momento in cui gli altri sono superiori a noi. Abbiamo fatto fatica a competere allo stesso livello, poi dopo l'1-1 era il momento perfetto per gestire bene la partita, non siamo stati bravi a farlo. Il secondo e terzo gol possiamo e dobbiamo fare molto meglio, lì diventa più complicato. Conta tutto, non è mentale, fisico o tecnico. Nel globale loro sono stati al comando, hanno iniziato a spingere sempre di più creando situazioni dove abbiamo sofferto e abbiamo fatto fatica a continuare a competere contro questa squadra. Non riesco a separare il mentale e il tecnico, hanno alzato il livello".