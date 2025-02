Vignola: “La Juventus è una squadra insicura con poca qualità”

Vignola ha parlato della Juventus a seguito dell'eliminazione dalla Champions, esprimendo un opinione severa sulla qualità della squadra

Intervistato per TJ, Beniamino Vignola si è espresso sulla Juventus a seguito dell’eliminazione dalla Champions League. Ecco le sue parole: “La Juve è una squadra che manifesta continui alti e bassi, è insicura e non c’è consapevolezza delle proprie forze. Sappiamo che il club, ora molto più propenso a mantenere un equilibrio finanziario, è all’inizio di un nuovo percorso in cui è cambiato l’allenatore e molti giocatori, ma c’è poca qualità e questo rende difficile ottenere grandi risultati. Doveva esserci un qualcosa in più dal punto di vista del DNA che deve restare identificativo per un club glorioso come la Juventus”.

Vignola: “La vittoria con l’Inter andava ridimensionata”

L'ex bianconero ha proseguito: "Arrivavo da una notte stupenda vissuta in campionato con l'Inter, ero tornato da Torino soddisfatto e fiducioso. In Champions tutti i match sono sempre insidiosi, anche quelli da cui parti da un risultato di vantaggio. Purtroppo non è andata bene. Come ricostruire? Con la volontà e il gruppo. Non si riesce a dare una svolta a livello di continuità, con l'Inter poteva essere una grande occasione. Vincere aiuta a vincere e aumenta l'autostima dei giocatori. Anche se c'è da dire che i nerazzurri erano svogliati e sono mancati nei loro giocatori migliori, forse la vittoria andava un po' ridimensionata".