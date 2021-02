Pagella Juventus-Inter: a Ronaldo manca il gol, Kulusevski a intermittenza

TORINO- La Juventus pareggia 0-0 contro l’Inter all'”Allianz Stadium”, conquistando così la sua seconda finale di Coppa Italia consecutiva, grazie anche al 2-1 conquistato a “San Siro” una settimana fa grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Qui di seguito i voti dell’undici bianconero:

BUFFON 6: poco impegnato, deve pensare più a far partire l’azione da dietro che a contrastare i tentativi avversari.

DANILO 7: solita ottima prestazione del brasiliano, che non è più una sorpresa. Non si fa mai superare, in più occasioni va anche a dare una mano ai compagni in difficoltà.

DEMIRAL 7: colonna difensiva, alza un autentico muro contro gli attaccanti avversari. Con un De Ligt in difficoltà in certe occasioni la sua presenza è importantissima.

DE LIGT 6.5: ingaggia un duello tutto fisico con Lukaku. A volte vince, altre va in affanno nel primo tempo. Nella ripresa domina nettamente.

ALEX SANDRO 5.5: in difficoltà quando puntato da Hakimi, costretto a spendere più volte il fallo per fermare il marocchino. Spinge poco in avanti.

CUADRADO 6: qualche buono spunto offensivo, sufficiente anche difensivamente. Ci si aspetta però di più da uno come lui, ma la stanchezza delle tante gare giocate si fa sentire. (DALL’80’ CHIELLINI 6: entra per dare una mano ad alzare le barricate).

BENTANCUR 5: tanti, troppi palloni mal giocati. Non riesce a dirigere il gioco come Arthur, la cui mancanza si sente e non poco. Troppo tentennante anche in fase offensiva, potrebbe tirare più di una volta ma preferisce il passaggio al compagno marcato.

RABIOT 5.5: lo si nota raramente per qualche buon recupero palla che dà il via ad alcuni contropiedi mal sfruttati.

BERNARDESCHI 5.5: inizia di fioretto perdendo diversi palloni e sbagliando diverse giocate. Poi inizia a far legna e offre un buon contributo difensivo per cercare di arginare Hakimi. Poco vivace però in avanti. (DAL 62′ McKENNIE 6.5: entra lui e la manovra offensiva diventa più frizzante. Offre subito un assist che Ronaldo spreca malamente, poi tante altre giocate interessanti).

KULUSEVSKI 5.5: molto spesso fuori dal gioco, ben ingabbiato dalla difesa interista. Quando gli arriva palla, però, si accende e crea situazioni interessanti. Per uno con le sue qualità, però, non basta sicuramente. (DALL’86’ CHIESA s.v.).

RONALDO 6.5: si accende lui e si accende anche la Juve in attacco. Crea scompiglio nella difesa interista in più di un’occasione, ma è stranamente poco lucido quando si tratta di metterla in fondo al sacco.