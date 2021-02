Juventus-Inter 0-0: i bianconeri volano in finale di Coppa Italia

TORINO – Il primo tempo del match è stato di totale dominio dell’Inter. Esclusi i primi dieci minuti di gioco (in cui c’è stato abbastanza equilibrio) il resto della prima frazione è stato completamente a tinte nerazzurre, che però non sono riusciti ad andare in gol. Tanta confusione in casa Juventus, soprattutto in difesa, con molti giocatori che hanno commesso tantissimi errori e regalato moltissimi corner alla squadra di Antonio Conte. Al termine del primo tempo si vede un abbozzo di Juve: Cristiano Ronaldo cerca di dare una sveglia ai suoi con una doppia fiammata, ma entrambe le sue conclusioni sono state murate dalla difesa interista.

Nel secondo tempo i primi venti minuti sono di nuovo di dominio dell’Inter. La Juventus reagisce solo con contropiedi non troppo pericolosi. La prima occasione buona per i bianconeri arriva al minuto sessantacinque, quando Cristiano Ronaldo si divora un gol solo davanti ad Handanovic tirandogli il pallone addosso. Allo scoccare del settantesimo, grandissima occasione per la Juve: CR7 si libera con una grande giocata di due avversari e tira in porta, con l’estremo difensore nerazzurro che risponde presente. Nel finale di partita Pirlo inserisce Chiellini e si chiude in difesa per difendere la qualificazione e la Juventus vola in finale di Coppa Italia.