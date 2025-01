Juve, infortunio per Kalulu: il comunicato sulle sue condizioni

Andiamo alla scoperta delle ultime novità sulle condizioni del difensore della Juve Pierre Kalulu, uscito per infortunio contro il Benfica

Piove sul bagnato in casa Juve. Nel corso del match di Champions League contro il Benfica, perso per 2-0, i bianconeri hanno infatti dovuto fare a meno di Kalulu. Il difensore francese ha sentito tirare e ha chiesto il cambio, sostituito da Locatelli. La difesa bianconera è infatti così corta che il centrocampista italiano è stato costretto a giocare in quel ruolo, con buoni risultati. Intervenuto in conferenza stampa Thiago Motta parlando delle condizioni di Kalulu ha detto: “Vediamo come sta. Ha sentito dietro quando è scivolato, non se la sentiva di continuare. Speriamo non sia niente di importante e che possa rientrare la prossima partita. Lo vedo difficile ma vediamo. Mi sembrano delle scuse se esce Pierre e prendiamo gol, dobbiamo fare meglio e pensare alla prossima partita”.

Juve, infortunio per Kalulu: il comunicato

Ecco il comunicato del club bianconero sulle condizioni del difensore: “Pierre Kalulu, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto questa mattina, presso il J | medical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero”. Con Bremer, Cabal e Kalulu infortunati e Danilo venduto, la Juve si ritrova di nuovo con soltanto due difensori: Gatti e il nuovo Renato Veiga. A loro si può aggiungere Locatelli, certo, ma l’emergenza resta. La Vecchia Signora si muoverà sul mercato? Motta ha detto: “Siamo attenti a tutto quello che si può migliorare nella rosa. Non parlo di mercato prima della partita, neanche dopo una sconfitta. Sappiamo di cosa ha bisogno la squadra, se viene inserito qualcuno è per migliorare la rosa“. Nel frattempo Di Marzio ha sganciato la bomba: “Offerta per…” <<<