Juve, infortunio Chiesa: domani nuovi esami, filtra ottimismo

Le ultime novità in vista del match tra Lazio e Juve: Chiesa e Pogba ci saranno? Domani nuovi esami per l'attaccante italiano

La Juve è in pausa per lasciare spazio alle nazionali ma comincia già a pensare al prossimo, importantissimo match di Serie A. I bianconeri sabato 16 settembre affronteranno infatti la Lazio di Maurizio Sarri, partita da vincere a ogni costo.

In vista della sfida Allegri potrà contare nuovamente su Szczesny , mentre sono ancora da chiarire le condizioni di Pogba e soprattutto Chiesa . L'attaccante italiano è stato costretto a lasciare il ritiro con l'Italia a causa di un problema muscolare ma i primi esami non hanno rilevato infortuni. Domani, lunedì 11 settembre, il giocatore si sottoporrà a nuovi controlli al JMedical , ma da Torino filtra ottimismo : contro la Lazio dovrebbe esserci.

Massima cautela, invece, per Pogba. Il centrocampista francese contro l'Empoli ha sentito tirare ma per fortuna gli esami strumentali hanno avuto esito negativo. La linea del club è perl quella di non correre rischi: contro la Lazio scenderà in campo solo se al 100%.